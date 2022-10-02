Господарі матчу завдали ганебної поразки "червоним дияволам". Манкуніанське дербі на стадіоні "Етіхад" закінчилося з рахунком 6:3, пише 24 канал.

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Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед 6:1

Голи: Фоден 8, Голанд 34, Голанд 37, Фоден 44, Голанд 64, Фоден 73 – Антоні 56, Марсьяль 84, Марсьяль 90+1 (пен.)

Господарі матчу забили швидкий гол на 8-й хвилині. Сілва точно пробив з лівого флангу, а Фоден ударом у дотик не залишив шансів Де Геа. Голанд подвоїв перевагу МанСіті, пробивши головою після подачі кутового. Маласія намагався дістати м’яч, але зробив це за лінією воріт "червоних дияволів".

Норвезький форвард творить щось неймовірне. Вже через 3 хвилини відзначився дублем.

Наприкінці першого тайму підопічних Гвардіоли було вже не зупинити – на 44-й хвилині ще один м'яч відправився у ворота гостей. Цього разу Фоден з декількох метрів замкнув передачу від Голанда.

На початку другого тайму МЮ зумів відповісти кривдникам – Антоні Матеус дус Сантус пробив метрів з 25 та відправив м'яч у кут воріт – 4:1.

Голанда було неможливо стримати, на 65-й хвилині норвежець оформив хет-трик.

Та не один Ерлінг став героєм цього дербі. На 72-й хвилині зустрічі Фоден також відзначився третім забитим голом.

Наприкінці матчу гості дещо пожвавішали та кинулися в атаку. Марсьяль відзначився другим забитим м'ячем за Юнайтед. Антоні добив головою м’яч у ворота Сіті після того, як Едерсон відбив удар гравців МЮ.

На останніх хвилинах матчу Марсьяль з пенальті пробив точно у дев’ятку – 6:3 стає рахунок.

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