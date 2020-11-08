8 ноября "Манчестер Сити" сыграл с "Ливерпулем" в матче 8 тура АПЛ. Матч завершился результативной ничьей.

Манчестер Сити – Ливерпуль 1:1

Голы: Жезус, 31 – Салах, 13

Нереализованный пенальти: Де Брюйне, 42 (пен.)

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На 13-й минуте Мане снесли в штрафной "МанСити" и арбитр Крейг Поусон указал на 11-метровый удар. Салах реализовал удар с точки и вывел "Ливерпуль" вперед.

Видео гола Салаха

Подопечные Гвардиолы отыгрались в середине первого тайма. Жезус, после передачи де Брюйне, красиво переиграл Александра-Арнольда и пробил мимо Алиссона.

Видео гола Жезуса

А в конце первого тайма "горожане" и вовсе могли выйти вперед. На этот раз одиннадцатиметровый назначен в ворота "Ливерпуля" после того, как подача де Брюйне была остановлена рукой Джо Гомеса. Видеоасиситент Пол Тирни подсказал Крейгу Поусону, однако главный арбитр решил посмотреть повтор лично и убедился в необходимости наказания для гостей. И назначил пенальти.

Кевин де Брюйне ударил мимо ворот. Мяч пролетел возле левой штанги. Алиссон не угадал направление удара. "Ливерпулю" очень повезло.

Видео нереализованного пенальти де Брюйне

Также подопечные Клоппа потеряли свой супер-момент. Эдерсон спас "горожан" после плотного удара Салаха и не дал Жоте добить мяч в ворота.