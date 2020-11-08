8 листопада "Манчестер Сіті" зіграв з "Ліверпулем" у матчі 8 туру АПЛ. Матч завершився результативною нічиєю.

Манчестер Сіті – Ліверпуль 1:1

Голи: Жезус, 31 – Салах, 13

Нереалізований пенальті: Де Брюйне, 42 (пен.)

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На 13-й хвилині Мане знесли в штрафній "МанСіті" і арбітр Крейг Поусон вказав на 11-метровий удар. Салах реалізує удар із точки і вивів "Ліверпуль" вперед.

Відео голу Салаха

Підопічні Гвардіоли відігралися всередині першого тайму. Жезус, після передачі Де Брюйне, красиво переграв Олександра-Арнольда і пробив повз Аліссона.

Відео голу Жезуса

А наприкінці першого тайму "містяни" і зовсім могли вийти вперед. Цього разу одинадцятиметровий призначений у ворота "Ліверпуля" після того, як подача Де Брюйне була зупинена рукою Джо Гомеса. Відеоасиситент Пол Тірні підказав Крейгу Поусону, однак головний арбітр вирішив подивитися повтор особисто і переконався в необхідності покарання для гостей. І призначив пенальті.

Кевін Де Брюйне вдарив повз ворота. М'яч пролетів біля лівої штанги. Аліссон не вгадав напрямок удару. "Ліверпулю" дуже пощастило.

Відео нереалізованого пенальті Де Брюйне

Також підопічні Клоппа змарнували свій супер-момент. Едерсон врятував "містян" після щільного удару Салаха і не дав Жоте добити м'яч у ворота.