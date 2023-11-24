Цими вихідними в Англії відбудуться матчі 13 туру АПЛ сезону 2023-2024. Ігровий матдей в суботу, 25 листопада, відкриє битва між Манчестер Сіті та Ліверпулем, пише 24 канал.

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Турнірне становище

Команди є флагманами англійського футболу останніх років, хоча мерсисайдці провалили минулий сезон та залишились без Ліги чемпіонів. Втім зараз обидва клуби готові боротися за чемпіонство.

Манчестер Сіті є переможцем трьох останніх сезонів в АПЛ, а також чинним лідером турнірної таблиці. Команда Пепа Гвардіоли виграла 9 з 12-ти матчів.

Манкуніанці на один бал випереджають двох переслідувачів – Арсенал і, власне, Ліверпуль. Підопічні Клоппа лише раз поступились цього сезону (1:2 від Тоттенхема).

Кадрова ситуація

До очної зустрічі МанСіті підходить із декількома кадровими проблемами. Через ушкодження під питанням залишається участь у грі Ерлінга Голанда та Едерсона. А ось хто точно не зіграє, так це Матео Ковачич, Матеус Нуньєс, Джон Стоунз та Кевін Де Брюйне.

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Втім до відсутності останніх двох манкуніанці вже звикли, а хорвата з португальцем є кому замінити. У Ліверпуля ж головною втратою залишається Робертсон, якого не буде до лютого 2024-го. Також під питанням участь Конате та Гравенберха.

Прогноз Favbet

Букмекери вважають Манчестер Сіті фаворитом у дуелі. Коефіцієнт на успіх манкуніанців становить 1,80. тоді як на Ліверпуль – 4,50. Нічия ж оцінюється у 4,40.

При цьому букмекери не сумніваються у тому, що гра буде результативною. На "тотал більше 2,5" можна поставити всього за 1,52, тоді як на ТМ – за 2,61. Головними фаворитами на забитий гол є наступні футболісти: