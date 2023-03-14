Холанд оформил пента-трик в ЛЧ: раньше это делали только Месси и звезда Шахтера – видео

Норвежец менее чем через час вынес Лейпциг из главного еврокубка, забив пять голов. Это только второй пента-трик в истории плей-офф Лиги чемпионов.

Манчестер Сити играет свой второй поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Лейпцига, пишет 24 канал. В середине февраля на выезде подопечные Гвардиолы не смогли победить "быков" (1:1).

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Подопечные Гвардиола сразу принялись за дело и решили вопрос о победителе еще в первом тайме. Еще до перерыва Эрлинг Холанд оформил хет-трик.

Первый гол Холанда:

Второй гол Холанда:

Третий гол Холанда:

Мансити продолжил издеваться над соперником. Четвертый гол в хорошей позиционной атаке забил Илкай Гюндоган. А дальше за дело снова взялся Эрлинг Холанд.

Как забил Гюндоган:

После двух подач с углового норвежец вовремя оказывался на добивании, опережая защитников Лейпцига. Таким образом, Холанд становится лишь третьим футболистом в истории, который оформлял пента-трик в Лиге чемпионов.

Четвертый гол Холанда:

Пятый гол Холанда:

Ранее это делал нападающий Барселоны Лионель Месси в ворота Байера (2012) и Луис Адриано из Шахтера в ворота БАТЭ (2014). Правда, в плей-офф это делал только Лео. Кроме того, Эрлинг Холанд выходит на первое место в гонке бомбардиров этой ЛЧ, имея в своем активе 10 голов.