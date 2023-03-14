Взял быка за рога: Холанд за тайм оформил хет-трик в ЛЧ, помог сомнительный пенальти – видео

Нападающий Манчестер Сити отправил Лейпциг в нокдаун в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Норвежец реализовал неоднозначный пенальти, после чего добил мяч с отскока.

Манчестер Сити проводит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лейпцига, пишет 24 канал. В первой игре на выезде манкунианцы не смогли переиграть "быков" (1:1).

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Подопечные Гвардиола сразу принялись за дело, прижав Лейпциг к воротам. Своего хозяева достигли в середине первого тайма. Манкунианцам помог спорный пенальти.

После борьбы в воздухе мяч едва скользнул по руке Хенрикса. Судья после просмотра VAR решил указать на отметку, с которой точно и мощно пробил Эрлинг Холанд.

Видео спорного пенальти и первого гола Холанда:

А уже через минуту норвежец оформил дубль, реализовав следующую атаку Манчестер Сити. Львиная судьба заслуги в этом голе принадлежит Де Брюйне, нашедшему момент для невероятного выстрела из-за пределов площадки.

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Мяч попал в перекладину и первым на добивании был как раз Голанд. А перед перерывом норвежец добил Лейпциг. После подачи углового Диаш пробил в штангу, мяч с ленточки выбил Айдара прямо в ногу Эрлингу.

Как Холанд забил второй мяч:

Холанд оформляет хет-трик:

Для нападающего это уже восьмой гол в этой Ліге чемпионов. По этому показателю он догнла Мохамеда Салаха из Ливерпуля на первом месте в гонке бомбардиров.