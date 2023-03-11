Мбаппе пожалел о своем продлении контракта с парижским коллективом. Французский нападающий сообщил об этом мадридскому клубу, однако "сливочные" теперь ставят Килиану свои условия.

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Теперь не все так просто

Реал Мадрид был довольно удивлен, когда им поступил звонок от окружения Килиана Мбаппе, утверждавшего, что французский нападающий пожалел о том, что продлил контракт с ПСЖ. Также они дали соответствующие объяснения по поводу того, как он изменил мнение и почему он в свое время отклонил предложение "сливочных". Мбаппе выразил свое желание присоединиться к Реалу и узнать, испанцы ли все еще заинтересованы в его подписании.

Реал Мадрид же, в свою очередь, не проявил чрезмерного интереса к французу, однако и не отказал. "Сливочные" осознают, что Мбаппе является лучшим форвардом в мире и что им предстоит найти замену Кариму Бензему в 2024 году. Однако Реал ясно дал понять, что в случае согласования "сливочных" возобновить попытки провернуть трансфер, Мбаппе придется сделать гораздо больше со своей стороны и снизить ожидания не только в финансовом плане.

Мадридский коллектив может попытаться подписать Килиана Мбаппе летом 2024 года в качестве свободного агента. К тому же французский нападающий вынужден извиниться перед испанским грандом за то, что отказал "сливочным" в своем трансфере в прошлом году.

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