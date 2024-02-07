Он отметил, что их сплоченность видна как на домашних, так и на выездных матчах, и сейчас они хорошо ладят между собой. Макнил подчеркнул, что Миколенко активно совершенствует свой английский язык, что способствует улучшению коммуникации в команде.

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Что говорит игрок о Миколенко

Он также отметил высокое качество игры Миколенко:

"Он – класс. Мы сидим рядом в раздевалке в дни матчей – как дома, так и на выезде. Он замечательный. Он мне очень нравится, и мы хорошо общаемся.

Сейчас его английский действительно стал хорошим, он больше вовлечен в разговоры, что хорошо. Он – топ-человек, и вы видите его качество как игрока. Он очень хорошо играет в этом сезоне".

Также игрок отметил, что Миколенко влияет на игру на обеих половинах поля. Также Макнил сказал вспомнил о понимании без слов.

"Ты имеешь такое взаимопонимание, только когда играешь с кем-то постоянно. Вы узнаете больше друг о друге без слов, это просто становится естественным. Мы это сейчас понимаем. Мы знаем, как каждому из нас нравится работать и как мы можем помочь друг другу. Играть с ним – замечательно", – добавил он.

Что известно о выступлениях Миколенко в АПЛ