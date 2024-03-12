Манчестер Сити готов побить трансферный рекорд ради игрока сборной Украины

Победители АПЛ и Лиги чемпионов положили глаз на полузащитника Шахтера Георгия Судакова. Ради футболиста Манчестер Сити готов попрощаться с более чем 100 миллионами евро.

Лидера Шахтера Георгия Судакова продолжают сватать в разные клубы топ-лиг уже в ближайшее трансферное окно. Логично, что дончане хотят выручить солидную сумму благодаря продаже 21-летнего полузащитника.

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Гвардиола хочет Судакова

Футболистом уже интересовались в Серии А, а Наполи даже предлагал за Георгия 40 миллионов евро. Однако Шахтер отказал чемпионам Италии из-за недостаточной суммы предложенных средств.

Теперь в СМИ появляются новые кандидаты на Судакова. Ранее сообщалось об интересе со стороны Барселоны и Ливерпуля, но теперь в гонку готов вступить даже действующий победитель Лиги чемпионов Манчестер Сити.

Англичане сообщают, что Пеп Гвардиола заинтересовался украинцем. Ради трансфера Сити даже готов финансово перебить вероятное предложение Ливерпуля. Пишут даже о сумме в 127 миллионов евро, которая бы вполне удовлетворила Шахтер.

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Если же манкунианцы таки выкупят Георгия за эту сумму, это будет новым трансферным рекордом для клуба. Пока самым дорогим игроком для Манчестер Сити был Джек Грилиш, за которого заплатили 117,5 миллиона евро.

Напомним, что зимой Георгий подписал новое соглашение с Шахтером, срок действия которого рассчитан до конца 2028 года. Transfermarkt оценивает Судакова в 18 миллионов евро.

Карьера Георгия Судакова