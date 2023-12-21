Справятся и без Холанда: у Манчестера Сити есть все шансы впервые стать клубным чемпионом мира

У команды Пепа Гвардиолы немало кадровых проблем накануне финала КЧС-2023. Соперником манкунианцев станет бразильский Флуминенсе.

В пятницу, 22 декабря, в Джидде (Саудовская Аравия) состоится финал Клубного чемпионата мира-2023. В борьбе за трофей сойдутся английский Манчестер Сити и бразильский Флуминенсе, пишет 24 канал.

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Дебютанты на КЧС

Для команды Пепа Гвардиолы это первое участие в клубном Мундиале, ведь Сити только в прошлом сезоне впервые выиграл Лигу чемпионов. В полуфинале у англичан не было проблем с Урава Ред Даймондз (Япония) – 3:0.

Что касается Флуминенсе, то для них этот розыгрыш также дебютен на турнире. И по той же причине, что и в МанСити, а именно команда впервые выиграла Копа Либертадорес.

В полуфинале КЧС подопечные Диниза, параллельно еще и возглавляющую сборную Бразилии. справились с египетским Аль-Ахли (2:0). Сейчас у Флуминенсе есть несколько интересных и известных в прошлом игроков:

защитник Шахтера Марлон , который до сих пор принадлежит дончанам

, который до сих пор принадлежит дончанам эксгравец Интера и Ювентуса Фелипе Мело

легенда Реала Марсело

бывший хавбек Севильи Гансо

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У Манчестера Сити есть определенные кадровые проблемы на этом турнире. Пеп Гвардиола не может рассчитывать на две звезды Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда, залечивающие травмы. Также под вопросом участие вингера Жереми Доку.

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Букмекеры почти не сомневаются, что победителем турнира станет Манчестер Сити. Коэффициент на итоговый успех манкунианцев составляет 1,14, тогда как на Флуминенсе – 6,20.

При этом эксперты уверены в большом количестве председателей. На "тотал больше 2,5" можно поставить за 1,66, тогда как на ТМ – за 2,29. Главными фаворитами на забитый мяч являются футболисты: