У п'ятницю, 22 грудня, в Джидді (Саудівська Аравія) відбудеться фінал Клубного чемпіонату світу-2023. У боротьбі за трофей зійдуться англійський Манчестер Сіті та бразильський Флуміненсе, пише 24 канал.

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Дебютанти на КЧС

Для команди Пепа Гвардіоли це перша участь у клубному Мундіалі, адже Сіті лише минулого сезону вперше виграв Лігу чемпіонів. У півфіналі англійці не мали проблем із Урава Ред Даймондз (Японія) – 3:0.

Що стосується Флуміненсе, то для них цей розіграш також дебютний на турнірі. І з тої ж причини, що і у МанСіті, а саме – команда вперше виграла Копа Лібертадорес.

У півфіналі КЧС підопічні Дініза, який паралельно ще і збірну Бразилії очолює. впорались із єгипетським Аль-Ахлі (2:0). Наразі у Флуміненсе є кілька цікавих та відомих у минулому гравців:

захисник Шахтаря Марлон , який досі належить донеччанам

, який досі належить донеччанам ексгравець Інтера та Ювентуса Феліпе Мело

легенда Реала Марсело

колишній хавбек Севільї Гансо

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Манчестер Сіті ж має певні кадрові проблеми на цьому турнірі. Пеп Гвардіола не може розраховувати на двох зірок Кевіна Де Брюйне та Ерлінга Голанда, які заліковують травми. Також під питанням участь вінгера Жеремі Доку.

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Букмекери майже не сумніваються, що переможцем турніру стане Манчестер Сіті. Коефіцієнт на підсумковий успіх манкуніанців становить 1,14, тоді як на Флуміненсе – 6,20.

При цьому експерти впевнені у великій кількості голів. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,66, тоді як на ТМ – аж за 2,29. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні футболісти: