"Манчестер Юнайтед" и "Челси" не смогли определить более сильного на "Олд Траффорд"
В субботу, 24 октября, в центральном поединке шестого тура чемпионата английской Премьер лиги "Манчестер Юнайтед" принимал лондонский "Челси" – 0:0.
Манчестер Юнайтед – Челси 0:0
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Обе команды имели не так много моментов для взятия ворот, ни один из соперников не имел явное преимущество на протяжении матча.
Поединок запомнился дебютом Эдисон Кавани в составе "Манчестер Юнайтед". Уругвайский форвард вышел на поле в начале второго тайма.
- После этой игры "Манчестер Юнайтед" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды Сульшера 7 очков и один матч в запасе. У "Челси" текущая шестая позиция и 9 очков.
- В следующем туре чемпионата Англии МЮ сыграет первого ноября против лондонского "Арсенала" на своем поле. "Челси" в седьмом туре АПЛ на выезде встретится с "Бернли". Матч запланирован на 31 октября.