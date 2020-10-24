В субботу, 24 октября, в центральном поединке шестого тура чемпионата английской Премьер лиги "Манчестер Юнайтед" принимал лондонский "Челси" – 0:0.

Манчестер Юнайтед – Челси 0:0

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Обе команды имели не так много моментов для взятия ворот, ни один из соперников не имел явное преимущество на протяжении матча.

Поединок запомнился дебютом Эдисон Кавани в составе "Манчестер Юнайтед". Уругвайский форвард вышел на поле в начале второго тайма.