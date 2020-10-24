"Манчестер Юнайтед" і "Челсі" не змогли визначити сильнішого на "Олд Траффорд"
У суботу, 24 жовтня, в центральному поєдинку шостого туру чемпіонату англійської Прем'єр ліги "Манчестер Юнайтед" приймав лондонський "Челсі" – 0:0.
Манчестер Юнайтед – Челсі 0:0
Дивіться також: "Реал" переміг на виїзді "Барселону" в "ель-класіко"
Обидві команди мали не так багато моментів для взяття воріт, жоден із суперників не мав явну перевагу протягом матчу.
Поєдинок запам'ятався дебютом Едінсон Кавані у складі "Манчестер Юнайтед". Уругвайський форвард вийшов на поле на початку другого тайму.
- Після цієї гри "Манчестер Юнайтед" займає 15-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, в активі команди Сульшера 7 очок і один матч в запасі. У "Челсі" поточна шоста позиція і 9 очок.
- У наступному турі чемпіонату Англії МЮ зіграє першого листопада проти лондонського "Арсеналу" на своєму полі. "Челсі" в сьомому турі АПЛ на виїзді зустрінеться з "Бернлі". Матч запланований на 31 жовтня.