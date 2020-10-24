У суботу, 24 жовтня, в центральному поєдинку шостого туру чемпіонату англійської Прем'єр ліги "Манчестер Юнайтед" приймав лондонський "Челсі" – 0:0.

Манчестер Юнайтед – Челсі 0:0

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Обидві команди мали не так багато моментів для взяття воріт, жоден із суперників не мав явну перевагу протягом матчу.

Поєдинок запам'ятався дебютом Едінсон Кавані у складі "Манчестер Юнайтед". Уругвайський форвард вийшов на поле на початку другого тайму.