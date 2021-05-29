Как Челси открыл счет в финале Лиги чемпионов с Манчестер Сити: видео

Челси 29 мая первым открыл счет в матче финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Автором гола стал Кай Гаверц.
На 42-й минуте Гаверц выскочил на свидание с Эдерсоном, с первого раза не пробил, но мяч отскочил на пустые ворота – Кай был точен.
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Видео гола Гаверца
- Не так давно команды встречались в чемпионате – Челси отпраздновал победу со счетом 2:1. Но та игра хоть и называлась прессой репетицией финала, не может идти ни в какое сравнение с финалом ЛЧ – достаточно посмотреть на составы команд.
- Если бы не перенесенное Евро-2020, этот матч считался бы главным поединком сезона. Манчестер Сити имеет прекрасную возможность, впервые выйдя в финал Лиги чемпионов, сразу впервые и завоевать "ушастого".