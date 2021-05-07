Матч между Манчестер Сити и Челси в чемпионате Англии может стать генеральной репетицией финала Лиги чемпионов. Ведь обе команды вышли в решающий матч за трофей.

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Кроме того, в случае победы в этом матче, Мансити станет чемпионом Англии. Но три очка нужны и Челси. Ведь "синие" пока не гарантировали себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. "На пятки" команде наступает Вест Хэм, который отстает лишь на три очка.

Центральный матч 35-го тура АПЛ состоится в субботу, 8 мая. Начало матча в 19:30.

В Украине этот матч будет транслировать канал Setanta. Он доступен для просмотра у кабельных провайдерах.

Также его можно смотреть на онлайн-платформах Megogo и Oll.tv.

Кроме того, Setanta запустила видеоплеер с трансляциями на собственном сайте.