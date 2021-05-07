Манчестер Сити – Челси: кто кого

Манчестер Сити и Челси проведут матч, который откроет много карт на игру обеих команд перед финалом Лиги чемпионов. "Горожане" могут себе гарантировать чемпионство в сезоне. Все зависит от матча Манчестер Юнайтед, который отстает от команды Пепа Гвардиолы на 13 очков за 5 матчей до завершения чемпионата.

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В предыдущем туре МанСити уверенно победил Кристал Пэлес на выезде (0:2). Челси обыграл Фулхэм с идентичным счетом 2:0. Оба клуба подходят к встрече в хорошем настроении. На евроарене "горожане" и "аристократы" победили ПСЖ и Реал в полуфиналах Лиги чемпионов.

У команд богатая история противостояний – 143 матча в АПЛ. Лучшая статистика побед у Челси – 58 побед. В 47 встречах успех праздновали Сити. Еще 38 поединков завершались ничьей.

Топ-матч АПЛ Манчестер Сити – Челси состоится 8 мая в 19:30.

Прогноз на центральный матч АПЛ

Букмекеры Favbet отдают полное преимущество МанСити – 1,97. В победу лондонского клуба верят значительно меньше – 4,55. А коэффициент 3,50 отдают на ничью в этой встрече.

Скорее всего обе команды не смогут отличиться в матче. Однако первыми забьют хозяева встречи – 1,64. Такой же позиции эксперты придерживаются и относительно последнего гола в противостоянии.

Вероятно, что диапазон результативных выстрелов в поединке составит 2-3. Специалисты колеблются, когда футболисты забьют первый гол. До 15-й минуты – 3,40, а в период с 15-30 минуты – 3,80. Второй тайм будет более щедрым на голы, чем первая 45-минутка.

Команды доиграют матч в полных составах, поэтому не стоит ждать удаления – 1,12. Первую карточку во встрече могут получить футболисты Челси, которые показывают более оборонительный футбол, чем МанСити – 1,78.