Матч між Манчестер Сіті та Челсі в чемпіонаті Англії може стати генеральною репетицією фіналу Ліги чемпіонів. Адже обидві команди вийшли у вирішальний матч за трофей.

До теми Манчестер Сіті – Челсі: прогноз матчу АПЛ з присмаком фіналу Ліги чемпіонів

Окрім того, у випадку перемоги в цьому матчі МанСіті стане чемпіоном Англії. Але три очки потрібні і Челсі. Адже "сині" поки не гарантували собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон. "На п'яти" команді наступає Вест Хем, який відстає лише на три очки.

Центральний матч 35-го туру АПЛ відбудеться в суботу, 8 травня. Початок матчу о 19:30.

В Україні цей матч транслюватиме канал Setanta. Він доступний до перегляду у кабельних провайдерах.

Також його можна дивитися на онлайн-платформах Megogo та Oll.tv.

Окрім того, Setanta запустила відеоплеєр з трансляціями на власному сайті.