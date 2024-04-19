Мудрик близок к финалу Кубка Англии: сможет ли Челси в третий раз в сезоне остановить Манчестер Сити

Манчестер Сити близок к защите Кубка Англии, который команда Гвардиолы выиграла в прошлом сезоне. Впрочем Челси в последних матчах стал неудобным соперником для манкунианцев.

В ближайшие выходные в Англии пройдут полуфинальные матчи Кубка страны. Центральная игра этой стадии пройдет в субботу, в рамках которой Манчестер Сити сойдется с Челси, пишет 24 канал. Начало – в 19:15 по киевскому времени.

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Манчестер Сити остался без ЛЧ

Манкунианцы подходят к кубковой дуэли после тяжелого графика в АПЛ и Лиге чемпионов. Впрочем с последнего турнира команда Гвардиолы на неделе вылетела, уступив Реалу в серии пенальти.

А вот в чемпионате дела Манчестер Сити выглядят неплохо. Команда ведет борьбу за золото с Арсеналом и Ливерпулем, опережая преследователей на два очка.

Еврокубковые шансы Челси

Челси же в последнее время также наладил игру после нестабильного первого круга. Ряд побед над прямыми конкурентами позволили подопечным Почеттино вплотную приблизиться к еврокубковой зоне.

Сейчас команда Михаила Мудрика идет девятой в АПЛ, отставая на три балла от Вест Хэма и Манчестер Юнайтед, которые идут в еврокубковой зоне. При этом у лондонцев еще есть игра в запасе.

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Фаворитом полуфинальной дуэли между Манчестер Сити и Челси являются первые. На выход команды Гвардиолы в финал можно поставить за 1,35, тогда как лондонцев – 3,30. Что же касается основного времени, то победа МанСити оценивается в 1,69, а Челси – в 5,00.

На ничью и переход игры в экстра-таймы выставлен коэффициент 4,30. При этом эксперты уверены в большом количестве голов. На "тотал больше 2,5" можно поставить за 1,58, тогда как на ТМ – за 2,44. Вероятность серии пенальти составляет 7,50.

Очные встречи

Отметим, что Челси и Манчестер Сити являются одними из самых титулованных команд Кубка Англии. Лондонцы имеют 8 трофеев и делят третье место в рейтинге с Ливерпулем и Тоттенхэмом. В свою очередь МанСити имеет на один титул меньше (7).

Поэтому уже в этом сезоне манкунианцы могут догнать выше указанную троицу. Больше всего Кубков Англии имеет в своем активе Арсенал – 14 побед. На две меньше (12) одержал Манчестер Юнайтед.

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Команды имеют в своей истории 179 очных встреч. Небольшое преимущество на стороне Челси – 71 победа при 66-ти поражениях и 42-х ничьих. Лондонцы не могут одолеть Сити уже восемь матчей подряд. Впрочем в этом сезоне "синие" дважды смогли отобрать очки у команды Гвардиолы – 4:4 и 1:1.

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