Найближчими вихідними в Англії пройдуть півфінальні матчі Кубка країни. Центральна гра цієї стадії пройде в суботу, в рамках якої Манчестер Сіті зійдеться із Челсі, пише 24 канал. Початок – о 19:15 за київським часом.
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Манчестер Сіті залишився без ЛЧ
Манкуніанці підходять до кубкової дуелі після важкого графіка в АПЛ та Лізі чемпіонів. Втім із останнього турніру команда Гвардіоли на тижні вилетіла, поступившись Реалу в серії пенальті.
А ось в чемпіонаті справи Манчестер Сіті виглядають непогано. Команда веде боротьбу за золото із Арсеналом та Ліверпулем, випереджаючи переслідувачів на два очки.
Єврокубкові шанси Челсі
Челсі ж останнім часом також налагодив гру після нестабільного першого кола. Низка перемог над прямими конкурентами дозволили підопічним Почеттіно впритул наблизитися до єврокубкової зони.
Наразі команда Михайла Мудрик йде дев'ятою в АПЛ, відстаючи на три бали від Вест Гема та Манчестер Юнайтед, які йдуть в єврокубковій зоні. При цьому у лондонців ще є гра в запасі.
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Фаворитом півфінальної дуелі між Манчестер Сіті та Челсі є перші. На вихід команди Гвардіоли у фінал можна поставити за 1,35, тоді як лондонців – 3,30. Що ж стосується основного часу, то перемога МанСіті оцінюється в 1,69, а Челсі – у 5,00.
На нічию та перехід гри в екстратайми виставлений коефіцієнт 4,30. При цьому експерти впевнені у великій кількості голів. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,58, тоді як на ТМ – за 2,44. Вірогідність серії пенальті становить 7,50.
Очні зустрічі
Відзначимо, що Челсі та Манчестер Сіті є одними з найбільш титулованих команд Кубка Англії. Лондонці мають 8 трофеїв та ділять третє місце у рейтингу з Ліверпулем та Тоттенхемом. У свою чергу МанСіті має на один титул менше (7).
Тому вже цього сезону манкуніанці можуть наздогнати вище зазначену трійцю. Найбільше Кубків Англії має у своєму активі Арсенал – 14 перемог. На дві менше (12) здобув Манчестер Юнайтед.
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Команди мають у своїй історії 179 очних зустрічей. Невеличка перевага на боці Челсі – 71 перемога при 66-ти поразках та 42-х нічиїх. Лондонці не можуть здолати Сіті вже вісім матчів поспіль. Втім цього сезону "сині" двічі змогли відібрати очки у команди Гвардіоли – 4:4 та 1:1.