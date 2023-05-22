Манчестер Сити – Челси 1:0

Гол: Альварес, 12

Манчестер Сити и Челси провели встречу в рамках 37-го тура Английской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "горожане". Лондонский клуб уже никого не удивляет, пишет 24 Канал.

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Чемпионская игра

Манчестер Сити на матч с Челси вышел полу резервным составом, поскольку благодаря поражению Арсенала, "горожане" стали досрочно чемпионами АПЛ. Таким образом, на поле со стартовых минут появились Ортега, Гомес, Ляпорт, Льюис, Филлипс, Палмер и Альварес. Но вот и такой обоймой "голубые" на голову выглядели сильнее, чем "аристократы".

Манчестер Сити уже с первых минут бросился в активную атаку своего соперника, что и сразу принесло свои плоды, поскольку на 12-й минуте матча Альварес открыл счет. Аргентинец получил мяч у штрафной соперника, на ходу войдя в штрафную и моментально пробив без шансов для голкипера, 1:0.

"Городцы" еще долго создавали себе острые моменты, однако реализовать больше ни одного им не удалось, Челси же отсиживался в защите и надеялся на чудо. "Аристократы" активировались только к концу первого тайма, найдя два невероятных случая, однако Ортега и стойка нивелировали надежды "пенсионеров".

Вторая половина встречи началась так, как закончилась первая – Челси пошел в наступление. Игроки "синих" создали несколько реально опасных моментов, однако нрав отказался в этот день общаться с футболистами "аристократов", поэтому они забить не смогли. Мансити же выбегал в одиночные атаки, в одной из которых Альварес забил снова, однако Марез перед тем помог себе рукой, а потому гол отменили.

Кстати говоря. Михаил Мудрик появился на поле на 69-й минуте матча.

Однако команды больше не смогли огорчить голкиперов соперника, поэтому Манчестер Сити с победой и чистой душой взялся за празднование чемпионства АПЛ. Футболисты принесли третий тотальный триумф Хосепу Гвардиоли во главе "горожан" в чемпионате Англии. Игроки еще долго наслаждались своим моментом, находясь в окружении "голубых" лент и болельщиков. А вот Челси оказался на 12-м месте (43 очка в активе), ни на что не претендуя.

Видеообзор матча: