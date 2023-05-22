Манчестер Сіті – Челсі 1:0

Гол: Альварес, 12

Манчестер Сіті та Челсі провели зустріч в рамках 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "містяни". Лондонський клуб вже нікого не дивує, пише 24 Канал.

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Чемпіонська гра

Манчестер Сіті на матч з Челсі вийшов напів резервним складом, оскільки завдяки поразці Арсенала, "містяни" стали достроково чемпіонами АПЛ. Таким чином на полі зі стартових хвилин з'явилися Ортега, Гомес, Ляпорт, Льюїс, Філліпс, Палмер та Альварес. Та от і такою обоймою "блакитні" на голову виглядали сильнішими, аніж "аристократи".

Манчестер Сіті уже з перших хвилин кинувся в активну атаку свого суперника, що і відразу принесло свої плоди, оскільки на 12-ій хвилині матчу Альварес відкрив рахунок. Аргентинець отримав м'яч біля карного майданчику суперника, на ходу увійшовши в штрафну та моментально пробивши без шансів для голкіпера, 1:0.

"Містяни" ще довго створювали собі гострі моменти, проте реалізувати більше жодного їм не вдалося, Челсі ж відсиджувався у захисті та надіявся на чудо. "Аристократи" активувалися тільки під кінець першого тайму, знайшовши дві неймовірні нагоди, проте Ортега та стійка знівелювали надії "пенсіонерів".

Друга половина зустрічі розпочалась так, як закінчилась перша – Челсі пішов у наступ. Гравці "синіх" створили декілька реально небезпечних моментів, проте вдача відмовилася цього дня спілкуватися з футболістами "аристократів", а тому вони забити не змогли. МанСіті ж вибігав в поодинокі атаки, в одній з яких Альварес забив знову, проте Марез перед тим допоміг собі рукою, а тому гол скасували.

До речі. Михайло Мудрик з'явився на полі на 69-ій хвилині матчу.

Проте команди більше не змогли засмутити голкіперів суперника, а тому Манчестер Сіті з перемогою та чистою душею взявся за святкування чемпіонства АПЛ. Футболісти принесли третій тотальний тріумф Хосепу Гвардіолі на чолі "містян" в чемпіонаті Англії. Гравці ще довго насолоджувалися своїм моментом, перебуваючи в оточенні "блакитних" стрічок та вболівальників. А от Челсі опинився на 12-му місці (43 очки у активі), ні на що не претендуючи.

Відеоогляд матчу: