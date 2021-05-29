Английское дерби: анонс на финал Лиги Чемпионов Манчестер Сити – Челси

В субботу, 29 мая, состоится самый ожидаемый момент года для всех футбольных болельщиков. Манчестер Сити и Челси определят победителя Лиги чемпионов сезона 2020/21. Обо всем самом интересном перед матчем – читайте на Спорт24.

МанСити – Челси: главное

Что: финал Лиги Чемпионов

Где: стадион "Эштадиу ду Драгау", Порту, Португалия

Когда: суббота, 29 мая, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, Megogo, текстовая трансляция на Спорт 24

К слову Первый титул для МанСити или триумф Челси:кто победит в финале Лиги чемпионов

Пути команд к финалу

В Лиге Чемпионов Зинченко и Ко в этом сезоне просто неудержимые, команда сыграла только один раз вничью, это было еще на групповом этапе, другие поединки клуб выиграл. В плей-офф удалось пройти такие клубы как: Боруссия Менхенгладбах – 2:0, 2:0, Боруссия Дортмунд – 2:1, 2:1, а в полуфинале обыграли звездный ПСЖ – 2:1 и 2:0. Победа в Лиге Чемпионов может стать вишенкой на торте блестящего сезона, ведь "горожане" к этому давно шли.

Челси легко смог выйти из своей группы, заняв первое место в компании Севильи, Краснодара и Ренна. На стадии 1/8 финала удалось заслуженно пройти чемпиона Испании Атлетико Мадрид – 1:0, 2:0. В четвертьфинале Челси показал свою худшую игру во всем плей-офф, но все же сумел пройти Порту – 2:0 и 0:1. За путевку в финал лондонцы воевали с грозным Реалом, в тактическом плане "аристократы" выглядели лучше соперника в обеих встречах, поэтому заслуженно прошли дальше, в гостях была ничья – 1:1, а дома Челси выиграл 2:0.

Команды из одной страны в финале

В восьмой раз в истории Лиги Чемпионов в решающем матче встретятся команды из одной страны. При этом для МанСити он будет дебютным в истории клуба, а Челси в 2008 году проиграл финал, а в 2012-м выиграл турнир.

Манчестер Сити после серьезных денежных вливаний прошел долгий путь к своей главной цели. Наставник "горожан" Пеп Гвардиола – один из лучших тренеров мира, но даже он не был в финале ЛЧ уже целых десять лет.

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Мало кто ожидал увидеть в финале Челси, но главному тренеру Томасу Тухелю это удалось. Специалист покинул ПСЖ, который также играл в прошлом финале Лиги Чемпионов и уступил Баварии (0:1), после чего переехал в Лондон, где сразу создал классный коллектив и теперь снова близок к титулу. Немец тем самым установил уникальное достижение – два финала ЛЧ в двух сезонах подряд с разными клубами.

Последние встречи команд

Команды за последние два месяца играли друг против друга дважды и оба раза Челси побеждал. Сначала лондонцы были сильнее в Кубке Англии (1:0), а затем обыграли "горожан" в АПЛ 8 мая со счетом 2:1. Правда, манчестерский клуб все равно завершает сезон в статусе чемпиона АПЛ.

Финал для украинских болельщиков

С повышенным интересом будут наблюдать за этим матчем и украинские болельщики, ведь в составе Манчестер Сити не последнюю роль играет Александр Зинченко. Украинских игроков в финале Лиги Чемпионов не было со времен Анатолия Тимощука в Баварии, с которой он добирался до решающих матчей трижды – в 2010-м, 2012-м и 2013 годах.

Прогноз букмекеров

Эксперты из Favbet записали в фавориты противостояния команду Пепа Гвардиолы и украинца Александра Зинченко.

На победу в основное время МанСити предлагается коэффициент 1,94, тогда как на Челси – 4,60. Ничья по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 3,54.

На триумф "горожан" с учетом дополнительного времени и потенциальной серии пенальти дается коэффициент 1,42. А вот в Челси букмекеры не верят и предлагают коэффициент 2,87.