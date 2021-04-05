Манчестер Сити – Боруссия Д: кто выиграет первый матч и приблизится к 1/2 финала Лиги чемпионов
Английский Манчестер Сити стремится выйти в финал Лиги чемпионов. И для этого "горожанам" следует в 1/4 финала одолеть Боруссию Дортмунд, которая в 2013 году играла в решающем матче. Что прогнозируют букмекеры в матче Манчестер Сити – Боруссия – в материале Спорт 24.
Источник:24 канал
В Лиге чемпионов команды встречались всего дважды. "Шмели" и "горожане" встретились на групповом этапе турнира сезона-2012/2013. Тогда Боруссия выиграла матч (1:0), а у Манчестера была зафиксирована ничья (1:1).
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В этом сезоне Манчестер Сити уверенно преодолел групповой этап, опередив Порту, Олимпиакос и Марсель. В 1/8 финала команда Пепа Гвадиолы прошла Боруссию Менхенгладбах.
Боруссия Дортмунд также выиграла свою группу, где им противостояли Лацио, Брюгге и Зенит. В 1/8 финала немцы выбили Севилью.
Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд: прогноз Favbet
Манчестер Сити находится в прекрасной форме, поэтому является фаворитом не только игры, но и противостояния. Победу англичан в первой игре оценивают коэффициентом 1,36. В то же время на победу Боруссии коэффициент 8,70. Ничья в первой игре оценена коэффициентом 5,50.
- Букмекеры предлагают коэффициент 1,15 на то, что "горожане" выйдут в полуфинал. В то же время на проход Боруссии коэффициент 6,20.
Манчестер Сити чрезвычайно результативный в сезоне-2020/2021. На руку англичанам то, что Боруссия далеко не идеальна в защите. Следовательно, вполне логична ставка на индивидуальный тотал Манчестер Сити более 2.5, которая оценена коэффициентом 2,23.
Вполне вероятно, что "шмели" не покинут поле без забитого гола, ведь в нападении играет грозный Эрлинг Холанн. Коэффициент 2,97 на индивидуальный тотал Боруссии больше 1.0.
На гол Эрлинга Холанна букмекеры предлагают коэффициент 2,40. Зато больше всего шансов отличиться голом в составе Манчестер Сити имеет Илкай Гюндоган. Результативный удар бывшего игрока Боруссии оценен коэффициентом 2,10.
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