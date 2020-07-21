"Вотфорд" у рамках домашнього поєдинку 37-го туру АПЛ зазнав нищівної поразки від "Манчестер Сіті" (0:4).

Вофторд – Манчестер Сіті 0:4

Голи: Стерлінг 31, 41, Фоден 63, Лапорт 67

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Розвиток гри був повністю за "містянами". Володіючи м'ячем понад три чверті часу, команда Гвардіоли завдала більше 20 ударів по воротах Фостера.

Вони вилилися в чотири забиті м'ячі. У першому таймі Стерлінг міг вже оформляти хет-трик. Але незабитий їм пенальті змусив обмежитися дублем. У другій половині зустрічі Фоден і Емерік Ляпорт зробили рахунок остаточним.

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко з'явився на полі на 64 хвилині. Нічим істотним за відведений час гравець запам'ятатися не встиг.