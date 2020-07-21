"Манчестер Сіті" безжально розгромив "Вотфорд", Зінченко зіграв 25 хвилин
"Вотфорд" у рамках домашнього поєдинку 37-го туру АПЛ зазнав нищівної поразки від "Манчестер Сіті" (0:4).
Вофторд – Манчестер Сіті 0:4
Голи: Стерлінг 31, 41, Фоден 63, Лапорт 67
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Розвиток гри був повністю за "містянами". Володіючи м'ячем понад три чверті часу, команда Гвардіоли завдала більше 20 ударів по воротах Фостера.
Вони вилилися в чотири забиті м'ячі. У першому таймі Стерлінг міг вже оформляти хет-трик. Але незабитий їм пенальті змусив обмежитися дублем. У другій половині зустрічі Фоден і Емерік Ляпорт зробили рахунок остаточним.
Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко з'явився на полі на 64 хвилині. Нічим істотним за відведений час гравець запам'ятатися не встиг.
- "Ман Сіті" набрав 78 очок і завершить чемпіонат на 2 місці. Нагадаємо, чемпіоном АПЛ достроково став "Ліверпуль".
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