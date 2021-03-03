Манчестер Сіті з рахунком 4:1 розгромив на своєму полі Вулверхемптон у матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Манчестер Сіті – Вулверхемптон 4:1

Голи: Дендонкер, 15 (авт.), Марез, 90, Жезус, 80, 90+3 – Коуді, 61

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"Містяни" вважались фаворитами протистояння і з перших миттєвостей захопили ініціативу. "Вовки" ж нервували, а на 15 хвилині Дендонкер забив у власні ворота після прострілу Мареза. Наприкінці першої 45-хвилинки арбітри скасували взяття воріт Ляпорта після перегляду VAR.

По перерві підопічні Санту зрівняли рахунок після стандарту, але команда Гвардіоли на класі забила ще тричі. Це Жезус оформив дубль, а Стерлінгу вдався точний удар у дальній кут.

Сіті відірвався від Манчестер Юнайтед на 15 пунктів на вершині турнірної таблиці. Вулверхемптон залишився дванадцятим з 34 заліковими балами в активі.

Манчестер Сіті – Вулверхемптон відеоогляд