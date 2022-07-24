Дебютный гол Холанда принес МанСити победу над Баварией: результативное видео
Манчестер Сити провел первый матч после трансфера Александра Зинченко в Арсенал. "Горожане" минимально обыграли Баварию.
Забил уже в первом матче
Даже без Александра Зинченко Манчестеру Сити удалось праздновать победу на предсезонном сборе в США. На 12-й минуте нули на табло размочил новичок команды Эрлинг Холланд, пишет 24 канал.
Смотрите также Барселона с Левандовским обыграла Реал благодаря чудо-голу Рафиньи: фантастическое видео
Голевая атака началась после розыгрыша штрафной. Баварии удалось ликвидировать опасность у собственных владений. Однако мяч подобрал Кевин де Брюйне и красивой передачей нашел Джека Грилиша. Англичанин прострелил вдоль ворот, где в падении мяч в сетку владений мюнхенского клуба занес Голанд.
Видео гола Холанда в ворота Баварии
Поздравить с голом Эрлинг прибежала вся команда. Забивной форвард отличился дебютным мячом в футболке "горожан".
Манчестер Сити благодаря голу новичка минимально обыграла Баварию, сыгравшую уже без своего лидера Роберта Левандовского, перешедшего в Барселону.К слову. Следующий матч МанСити состоится 30 июля. Подопечные Пепа Гвардиолы сыграют с Ливерпулем в финале Суперкубка Англии.
Кратко о переходе Холанда в МанСити
- 1 июля 2022 английский клуб официально объявил о переходе забивного форварда сборной Норвегии.
- Контракт Холанда с Мансити рассчитан до конца июня 2027 года.
- "Горожанам" пришлось выложить за Эрлинга 60 миллионов евро.