Забил уже в первом матче

Даже без Александра Зинченко Манчестеру Сити удалось праздновать победу на предсезонном сборе в США. На 12-й минуте нули на табло размочил новичок команды Эрлинг Холланд, пишет 24 канал.

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Голевая атака началась после розыгрыша штрафной. Баварии удалось ликвидировать опасность у собственных владений. Однако мяч подобрал Кевин де Брюйне и красивой передачей нашел Джека Грилиша. Англичанин прострелил вдоль ворот, где в падении мяч в сетку владений мюнхенского клуба занес Голанд.

Видео гола Холанда в ворота Баварии

Поздравить с голом Эрлинг прибежала вся команда. Забивной форвард отличился дебютным мячом в футболке "горожан".

Манчестер Сити благодаря голу новичка минимально обыграла Баварию, сыгравшую уже без своего лидера Роберта Левандовского, перешедшего в Барселону.

К слову. Следующий матч МанСити состоится 30 июля. Подопечные Пепа Гвардиолы сыграют с Ливерпулем в финале Суперкубка Англии.

Кратко о переходе Холанда в МанСити