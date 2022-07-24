Забив вже у першому матчі

Навіть без Олександра Зінченка Манчестер Сіті вдалось святкувати перемогу на передсезонному зборі у США. На 12-й хвилині нулі на табло розмочив новачок команди Ерлінг Голанд, пише 24 канал.

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Гольова атака розпочалась після розіграшу штрафного. Баварії вдалось ліквідувати небезпеку біля власних володінь. Однак м'яч підібрав Кевін де Брюйне та красивою передачею знайшов Джека Гріліша. Англієць прострілив вздовж воріт, де у падінні м'яч у сітку володінь мюнхенського клубу заніс Голанд.

Відео голу Голанда у ворота Баварії

Привітати з голом до Ерлінга прибігла уся команда. Забивний форвард відзначився дебютним м'яч у футболці "містян".

Манчестер Сіті завдяки голу новачка мінімально обіграла Баварію, яка зіграла вже без свого лідера Роберта Левандовського, який перейшов у Барселону.

До слова. Наступний матч МанСіті відбудеться 30 липня. Підопічні Пепа Гвардіоли зіграють з Ліверпулем у фіналі Суперкубка Англії.

Коротко про перехід Голанда у МанСіті