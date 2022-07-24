Безумный удар от вингера

Андрей Лунин попал в заявку "Королевского клуба" на игру против Барселоны. Однако место в рамке ворот Реала неизменно занял первый номер команды Тибо Куртуа, пишет 24 канал.

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Украинец на поле так и не появился. Но даже Куртуа не помог "сливочным" одержать победу над Барселоной. На 27-й минуте Рафинья отличился безумным голом из-за пределов штрафной.

Видео гола Рафиньи

Каталонский клуб с минимальным преимуществом в счете ушел на отдых. Выстоять удалось подопечным Хави и во второй 45-минутке, в которые команды не забивали.

В итоге – 0:1, минимальная победа Барселоны в репетиции "Эль Класико" перед началом нового сезона.

Отметим, что в стартовом составе Барселоны на поле появился новичок команды Роберт Левандовский, проведший на поле первый тайм. После перерыва на поле вместо польского форварда появился Пьер-Эмерик Обамеянг. К сожалению, Левандовскому забить не удалось.

К слову. Следующий матч Барселона сыграет 27 июля против Ювентуса. Реал в тот же день встретится с Америкой Мехико.