Зажгли и без Холанда: хет-трик игрока сборной Англии принес Манчестер Сити победу в АПЛ

Фил Фоден стал лучшим игроком во встрече с Астон Виллой, оформив решающий хет-трик. Подопечные Гвардиолы продолжают гонку за золотом чемпионата Англии.

Манчестер Сити – Астон Вилла 4:1

Голы: Родри, 11, Фоден, 45+1, 62, 69 – Дуран, 20.

На этой неделе в АПЛ проходят матчи 31 тура сезона 2023-2024. В среду свою игру провел действующий чемпион Англии Манчестер Сити, который сражался с Астон Виллой, пишет 24 канал.

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Феерический вечер Фодена

Бирмингемцы стали одним из открытий этого сезона, команда Унаи Эмери идет четвертой и имеет все шансы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Сити же ведет борьбу за чемпионство, поэтому должен был побеждать, чтобы не отстать от конкурентов.

В первом круге Вилла обыграла манкунианцев, но в отчетной игре гостей хватило лишь на один тайм. Счет открыл Родри с паса Доку, но впоследствии гости восстановили паритет благодаря выходу один на один Дурана.

Гвардиола решил оставить Холанда и Де Брюйне на скамейке, но главным героем встречи стал Фил Фоден, который оформил хет-трик. Сначала англичанин эффектно пробил со штрафного, а во втором тайме не менее красиво поражал ворота Мартинеса дальними выстрелами.

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Поэтому Манчестер Сити без проблем обыграл амбициозного соперника и догнал в таблице Ливерпуль. Правда, мерсисайдцы еще имеют встречу в запасе. Арсенал же расположился в одном балле впереди.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Астон Вилла