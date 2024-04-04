Манчестер Сіті – Астон Вілла 4:1

Голи: Родрі, 11, Фоден, 45+1, 62, 69 – Дуран, 20.

Цього тижня в АПЛ проходять матчі 31 туру сезону 2023-2024. У середу свою гру провів чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті, який бився із Астон Віллою, пише 24 канал.

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Феєричний вечір Фодена

Бірмінгемці стали одним з відкриттів цього сезону, команда Унаї Емері йде четвертою та має всі шанси потрапити в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Сіті ж веде боротьбу за чемпіонство, тому мав перемагати, щоб не відстати від конкурентів.

У першому колі Вілла обіграти манкуніанців, але у звітній грі гостей вистачило лише на один тайм. Рахунок відкрив Родрі з паса Доку, але згодом гості відновили паритет завдяки виходу сам на сам Дурана.

Гвардіола вирішив залишити Голанда та Де Брюйне на лаві, але головним героєм зустрічі став Філ Фоден, який оформив хет-трик. Спочатку англієць ефектно пробив зі штрафного, а у другому таймі не менш красиво вражав ворота Мартінеса дальніми пострілами.

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Тож Манчестер Сіті без проблем обіграв амбітного суперника та наздогнав у таблиці Ліверпуль. Правда, мерсисайдці ще мають зустріч у запасі. Арсенал же розташувався в одному балі попереду.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Астон Вілла