На этой неделе в чемпионате Англии проходят матчи 31 тура АПЛ. Центральная встреча состоится в четверг, 4 апреля, в Лондоне, где местный Челси примет Манчестер Юнайтед, пишет 24 канал. Начало – в 22:15 по киевскому времени.

По теме Пошив соперника в дураки: Челси смакует филигранный дриблинг Мудрика – яркое видео

Команды проваливают сезон

Обе команды в этом сезоне выступают явно хуже ожидаемого уровня. Челси не может никак выбраться из середины турнирной таблицы. Команда Почеттино идет аж 12-ой, но у нее есть еще три матча в запасе.

Если лондонцы их выиграют, то имеют шансы оказаться в топ-семь и получить путевку в еврокубки. Украинец Михаил Мудрик в этом году потерял место в основе Челси. Однако после игр за сборную украинец вышел с первых минут на игру с Бернли и заработал пенальти.

Что касается Манчестер Юнайтед, то подопечные тен Хага опозорились в Лиге чемпионов (последнее место в группе с Копенгагеном и Галатасараем). В чемпионате же манкунианцы еще сохраняют шансы попасть в главный турнир Европы, хотя и является андердогом в этой битве.

Сейчас МЮ идет на шестом месте в АПЛ, отставая от четвертой Астон Виллы аж на 11 очков. При этом "красные дьяволы" имеют игру в запасе по сравнению с бирмингемцами.

Прогноз Favbet

Букмекеры считают Челси фаворитом в битве против Юнайтед. Коэффициент на триумф команды из Лондона составляет 2,00, тогда как гостей – 3,55. Ничья же оценивается в 4,15.

Читайте также Нависла угроза вылета из АПЛ: Эвертон Миколенко не выигрывает 13 туров подряд

При этом эксперты верят в большое количество голов во встрече. На "тотал больше 2,5" можно поставить всего за 1,42, тогда как на ТМ – за 2,89. Если вы верите в гол Михаила Мудрика, то ваш коэффициент 3,50.

Челси и Манчестер Юнайтед отыграли за всю историю 194 очных матча. Преимущество на стороне "красной" команды – 80 побед против 54-х у лондонцев при 60-ти ничьих.

В общем "синие" уже семь матчей подряд не побеждали у манкунианцев. После пяти подряд ничьих МЮ выиграл две последние матчи, в том числе в первом круге этого сезона (2:1). На гол от Палмера дублем ответил Мактоминей.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.



Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.