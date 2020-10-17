В матче между "Эвертоном" и "Ливерпулем" в субботу, 17 октября, сошлись лидер АПЛ против действующего чемпиона. В случае победы "Эвертона", "ириски" могли закрепиться на первом месте. "Ливерпулю" нужна была победа, чтобы догнать лидера. И это было принципиальное мерсисайдское дерби.

Эвертон – Ливерпуль 2:2

Голы: Кин, 19, Калвер-Льюин, 81 – Мане, 3, Салах, 72

Удаление: Ришарлисон, 88 (Эвертон)

Команды настолько активно начали матч, что уже на 3-й минуте "Ливерпуль" вышел вперед. После прострела от Робертсона Мане с близкого расстояния расстрелял ворота.

Стоит внимания: У России хотят отобрать право проведения Евро-2020: подтверждение УЕФА

После этого на поле произошел довольно спорный эпизод. Во время подачи со штрафного голкипер Пикфорд сыграл на выходе. Но он бросился ногами вперед, сбив ван Дейка. Арбитр был вынужден прибегнуть к помощи VAR, чтобы определить было ли там нарушение. Между тем пенальти не назначили, зафиксировав офсайд у защитника. Однако повреждение, которое получил ван Дейк, не позволили ему продолжить игру. Поэтому уже на 11-й минуте его заменили.

Ответили хозяева уже на 19-й минуте. После подачи с углового Кин выиграл позицию у Фабинью и головой отправил мяч в ворота. Адриан на мгновение опоздал с реакцией на этот удар и отбить мяч не сумел.

Команды продолжали играть на равных. Но с малым количеством опасных моментов. Был удар Александер-Арнольда в угол ворот. Также был выстрел со штрафного, но Пикфорд в прыжке достал мяч, который летел под самую штангу.

Уже во втором тайме стойка спасла "Ливерпуль" от пропущенного гола – именно в рамку ворот попал Ришарлисон, когда пробивал с острого угла. Также пробивал по воротам "Ливерпуля" Родригес. Но Адриан среагировал на этот выстрел.

На 72-й минуте "Ливерпуль" снова был впереди. Хедерсон сделал прострел в штрафную. Мина в прыжке пяткой выбил мяч. Но как раз туда, где находился Салах. Удар в касание – и мяч оказался в сетке ворот "ирисок". Для Салаха это 100-й гол за "Ливерпуль".

️️️️️️️️️️

️️️️️️️️️️

️️️️️️️️️️

️️️️️️️️️️

️️️️️️️️️️

️️️️️️️️️️

️️️️️️️️️️

️️️️️️️️️️

️️️️️️️️️️

️️️️️️️️️️@MoSalah has now netted goals for the Reds! pic.twitter.com/kgxj2T8rEq — Liverpool FC (@LFC) October 17, 2020

Впоследствии гол с углового могли забить гости. Матип выиграл позицию у соперников, и сумел нанести удар – великолепную реакцию продемонстрировал Пикфорд.

На 81-й минуте счет снова стал равным. Динь получил пас на ход по левому флангу. Уже оттуда он сделал навес в штрафную. Как раз на Калверна-Льюина. Против нападающего играл Робертсон, но он просто отвернулся от соперника, когда тот выпрыгнул, чтобы пробить головой.

На 88-й минуте "Эвертон" остался в меньшинстве. Ришарлисон грубо сыграл против Тиаго, за что получил прямую красную карточку.

А когда уже шла вторая компенсированная минута к основному времени, "Ливерпуль" забил. Результативным ударом отметился Хендерсон после прострела Мане. Пикфорд мяч задел, но от его руки тот подлетел вверх и приземлился уже за линией ворот. Однако гол не засчитали. Мане находился в офсайде во время паса Тиаго. Это установили во время просмотра видеоповтора.

Матч так и закончился вничью. "Эвертон" впервые в сезоне теряет очки, но остается на первом месте. "Ливерпуль "поднимается к лидеру, но к концу тура "красные" могут опуститься вниз.