Безумный матч лидеров АПЛ: Манчестер Сити избежал поражения от Арсенала в компенсированное время

Подопечные Гвардиолы и Артеты выдали напряженную игру с удалением и четырьмя голами. Арсенал мог удержать победу, но все же Стоунз спас Манчестер Сити.

Манчестер Сити – Арсенал 2:2

Голы: Холанд, 9, Стоунз, 90+8 – Калафиори, 22, Магальяэс, 45+1.

В чемпионате Англии подошел к завершению 5 тур сезона 2024-2025. На вечер воскресенья был вынесен центральный матч уикенда, в котором встречались Манчестер Сити и Арсенал, сообщает 24 Канал.

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Горячий первый тайм

До отчетной встречи команда Пепа Гвардиолы не теряла ни балла в АПЛ. Арсенал отставал от Сити на два балла, ведь в конце августа не смог переиграть Брайтон. Победитель игры завершил бы тур на первой строчке в чемпионате.

Микель Артета не мог рассчитывать на Эдегора и Мерино, а также травмированного Зинченко. А уже на 9 минуте Арсенал пропустил от сумасшедшего Холанда. Норвежец реализовал выход один на один после крутого паса от Савио.

Однако после этого фортуна начала отворачиваться от манкунианцев. Сначала из-за травмы поле покинул лидер полузащиты Родри. А к концу первого тайма Арсенал забил дважды и вышел вперед.

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Первый гол в футболке "канониров" оформил Калафиори, которому удался отличный удар из-за пределов площадки. А перед перерывом лондонцев вперед вывел Магальяес, который головой удачно сыграл после углового.

Арсенал не дотерпел

Второй тайм Арсенал был вынужден проводить в меньшинстве. Леандро Троссар умудрился заработать две желтые карточки в компенсированное время до первой половины игры.

Поэтому неудивительно, что Арсенал максимально отошел в защиту после перерыва и не имел ни одного шанса на опасный момент. Зато Сити обстреливал ворота Раи с большой интенсивностью.

Лишь Холанд четыре раза бил в створ ворот, но испанский кипер спасал Арсенал. В целом же Давид стал героем встречи, совершив семь сейвов. Лондонцы были близки к нелогичной победе, но все Манчестеру удалось избежать поражения.

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На восьмой дополнительной минуте мяч застрял в скоплении игроков после удара Ковачича. Первым сориентировался Стоунз, который добил снаряд в пустые ворота.

Таким образом, Манчестер Сити все же теряет первые очки в АПЛ, но остается на первом месте. Команда Гвардиолы опережает на один балл Ливерпуль и Астон Виллу, тогда как Арсенал оказался в двух очках позади манкунианцев.