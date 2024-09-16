Скандальная ситуация сложилась вокруг Манчестер Сити. "Небесно-голубым" грозит снятие очков на несколько сезонов, об этом сообщает The Telegraph.

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Наказание для "горожан" за нарушение финансового фейер-плей

Судебное дело о нарушении Манчестер Сити финансового фейер-плей началось 16 сентября и продлится не менее 10 недель. Отметим, что "голубые" обвиняются в 115-ти нарушениях.

Если обвинения в сторону Сити подтвердятся, то "горожане" будут наказаны снятием очков на несколько сезонов. Это сделает невозможным для команды борьбу за трофеи на долгое время.

Кроме этого, есть вариант, что клуб могут дисквалифицировать из Премьер-лиги. Команды элитного дивизиона Англии считают, что обычного снятия очков и понижения в классе недостаточно, ведь через год Сити снова сможет вернуться.

Самым жестким наказанием для "голубых" может быть понижение до 4-ого по силе дивизиона Англии. В Манчестер Сити считают, что этот суд завершится в их пользу.

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Напомним, что подопечные Пепа Гвардиолы в последние четыре сезона подряд побеждали в чемпионате Англии. В новой кампании "горожане" занимают первую строчку в турнирной таблице.