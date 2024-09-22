Манчестер Сіті – Арсенал 2:2

Голи: Голанд, 9, Стоунз, 90+8 – Калафіорі, 22, Магальяес, 45+1.

В чемпіонаті Англії підійшов до завершення 5 тур сезону 2024-2025. На вечір неділі був винесений центральний матч вікенду, в якому зустрічались Манчестер Сіті та Арсенал, повідомляє 24 Канал.

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Гарячий перший тайм

До звітної зустрічі команда Пепа Гвардіоли не втрачала ані балу в АПЛ. Арсенал відставав від Сіті на два бали, адже в кінці серпня не зміг переграти Брайтон. Переможець гри завершив би тур на першій сходинці в чемпіонаті.

Мікель Артета не міг розраховувати на Едегора та Меріно, а також травмованого Зінченка. А вже на 9 хвилині Арсенал пропустив від божевільного Голанда. Норвежець реалізував вихід сам на сам після крутого пасу від Савіо.

Проте після цього фортуна почала відвертатися від манкуніанців. Спочатку через травму поле залишив лідер півзахисту Родрі. А до кінця першого тайму Арсенал забив двічі та вийшов вперед.

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Перший гол у футболці "канонірів" оформив Калафіорі, якому вдався відмінний удар з-за меж майданчика. А перед перервою лондонців вперед вивів Магальяес, який головою вдало зіграв після кутового.

Арсенал не дотерпів

Другий тайм Арсенал був змушений проводити у меншості. Леандро Троссар примудрився заробити дві жовті картки у компенсований час до першої половини гри.

Тож недивно, що Арсенал максимально відійшов у захист після перерви та не мав жодного шансу на небезпечний момент. Натомість Сіті обстрілював ворота Раї з великою інтенсивністю.

Лише Голанд чотири рази бив у ствір воріт, але іспанський кіпер рятував Арсенал. Загалом же Давід став героєм зустрічі, здійснивши сім сейвів. Лондонці були близькі до нелогічної перемоги, але все Манчестеру вдалось уникнути поразки.

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На восьмій додатковій хвилині м'яч застряг у скупченні гравців після удару Ковачича. Першим зорієнтувався Стоунз, який добив снаряд у порожні ворота.

Таким чином, Манчестер Сіті все ж втрачає перші очки в АПЛ, але залишається на першому місці. Команда Гвардіоли випереджає на один бал Ліверпуль та Астон Віллу, тоді як Арсенал опинився у двох очках позаду манкуніанців.