В субботу, 17 октября, "Манчестер Сити" примет в родных стенах "Арсенал". Начало матча в 19:30. Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

Обе команды по разному начали этот сезон. За четыре тура у "Арсенала" лишь одно поражение – против "Ливерпуля". Но через несколько дней "канониры" сумели обыграть соперников уже в матче Кубка футбольной лиги. Правда аж в серии пенальти.

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Значительно хуже ситуация в "Манчестер Сити". После победы на выезде против "Вулверхэмптона" в первом туре, команду ожидал настоящий шок, когда в домашнем матче они проиграли "Лестеру" 2:5. А после этого еще и сыграли вничью 1:1 с "Лидсом".

В прошлом сезоне команды сыграли трижды между собой. Оба матча в АПЛ закончились с одинаковым счетом 3:0 в пользу "Манчестер Сити". Зато в полуфинале Кубка Англии "Арсенал" победил 2:0 и вышел в финал. И именно "гармаши" стали победителями турнира.

Их матч в рамках 5 тура АПЛ запланирован на субботу, 17 октября. Начало-в 19: 30 по киевскому времени. В Украине игру покажет канал Setanta. Его можно просмотреть на Megogo, оформив подписку. Пробный период стоит всего одну гривну.

Онлайн-трансляция матча Манчестер Сити-Арсенал