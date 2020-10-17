В суботу, 17 жовтня, "Манчестер Сіті" прийме в рідних стінах "Арсенал". Початок матчу о 19:30. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

Обидві команди по різному розпочали цей сезон. За чотири тури в "Арсеналу" лише одна поразка – проти "Ліверпуля". Але через декілька днів "каноніри" зуміли обіграти суперників вже у матчі Кубка футбольної ліги. Правда аж у серії пенальті.

До теми: Як закінчиться матч "Манчестер Сіті" – "Арсенал": прогноз букмекерів на поєдинок АПЛ

Значно гірша ситуація в "Манчестер Сіті". Після перемоги на виїзді проти "Вулверхемптона" у першому турі, на команду очікував справжній шок, коли в домашньому матчі вони програли "Лестеру" 2:5. А після цього ще й зіграли внічию 1:1 з "Лідсом".

У минулому сезоні команди зіграли тричі між собою. Обидва матчі в АПЛ закінчилися з однаковим рахунком 3:0 на користь "Манчестер Сіті". Натомість у півфіналі Кубка Англії "Арсенал" переміг 2:0 та вийшов у фінал. І саме "гармаші" стали переможцями турніру.

Їх матч в рамках 5 туру АПЛ запланований на суботу, 17 жовтня. Початок – о 19:30 за київським часом. В Україні гру покаже канал Setanta. Його можна переглянути на Megogo, оформивши підписку. Пробний період коштує лише одну гривню.

Онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті – Арсенал