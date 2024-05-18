В воскресенье, 19 мая, в чемпионате Англии 2023-2024 состоится последний тур сезона. Именно в нем определится чемпион страны, им может стать Манчестер Сити или Арсенал, пишет 24 Канал.

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Зинченко против бывших

Команды выдали сумасшедший ход на финише сезона. МанСити выиграл последние восемь встреч в АПЛ, тогда как Арсенал имеет пятиматчевую победную серию.

Перед последним туром манкунианцы имеют преимущество над "канонирами" в два балла, поэтому судьба чемпионства всецело зависит от подопечных Гвардиолы. Победа над Вест Хэмом дома сделает Манчестер Сити в четвертый раз подряд чемпионом Англии.

Арсеналу же нужна потеря очков от Сити и победа в собственном матче. Команда Микеля Артеты будет принимать Эвертон. К сожалению, Александр Зинченко имеет мало шансов на выход в основе. В апреле и мае украинец проиграет конкуренцию Томиясу.

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Букмекеры не сомневаются в чемпионстве Манчестер Сити. На чемпионство подопечных Гвардиолы выставлен коэффициент всего 1,08, тогда как Арсеналу – аж 9,50.

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Что касается непосредственно ставок на матчи, то победа манкунианцев над Вест Хэмом оценивается в 1,13, тогда как "молотков" – аж в 28,00. На ничью можно поставить за 11,00. Непроигрыш лондонцев, который так нужен Арсеналу, оценивается в 8,00.

В свою очередь "канониры" также являются явными фаворитами в битве с Эвертоном. На победу команды Зинченко можно поставить за 1,20, тогда как одноклубников Миколенко – 17,00. На ничью выставлен коэффициент 9,50.

Битва за еврокубки

Также активной является борьба за 6-7 места, на которые претендуют Челси, Ньюкасл и Манчестер Юнайтед. Эти позиции дадут пропуски в Лигу Европы и Лигу конференций соответственно.

Перед последним туром "синие" на три балла опережают "сорок" и манкунианцев, поэтому именно команда Почеттино является фаворитом на место в ЛЕ. Челси достаточно не проиграть дома Борнмуту.

В свою очередь Ньюкасл имеет существенно лучшую разницу голов по сравнению с МЮ, поэтому обеспечит себе еврокубки в случае успеха на поле Брентфорда. Команду тен Хага ожидает визит в Брайтон.

МАТЧ 1 Х 2 Челси – Борнмут 1,50 5,40 5,80 Брентфорд – Ньюкасл 2,91 3,95 2,34 Брайтон – Манчестер Юн. 2,25 4,10 2.99

Что интересно, Юнайтед является андердогом в бою против "чаек", которых в последний раз будет тренировать Роберто Де Дзерби. У Ньюкасла также почти равные шансы в бою с Брентфордом. А вот Челси должен и без Михаила Мудрика побеждать команду Ильи Забарного.