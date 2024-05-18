У неділю, 19 травня, в чемпіонаті Англії 2023-2024 відбудеться останній тур сезону. Саме в ньому визначиться чемпіон країни, ним може стати Манчестер Сіті або Арсенал, пише 24 Канал.

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Зінченко проти колишніх

Команди видали божевільну ходу на фініші сезону. МанСІті виграв останні вісім зустрічей в АПЛ, тоді як Арсенал має п'ятиматчеву переможну серію.

Перед останнім туром манкуніанці мають перевагу над "канонірами" у два бали, тому доля чемпіонства всеціло залежить від підопічних Гвардіоли. Перемога над Вест Гемом вдома зробить Манчестер Сіті вчетверте поспіль чемпіоном Англії.

Арсеналу ж потрібна втрата очок від Сіті та перемога у власному матчі. Команда Мікеля Артети прийматиме Евертон. На жаль, Олександр Зінченко має мало шансів на вихід в основі. У квітні та травні українець програє конкуренцію Томіясу.

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Букмекери не сумніваються в чемпіонстві Манчестер Сіті. На чемпіонство підопічних Гвардіоли виставлений коефіцієнт всього 1,08, тоді як Арсеналу – аж 9,50.

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Що стосується безпосередньо ставок на матчі, то перемога манкуніанців над Вест Гемом оцінюється в 1,13, тоді як "молотків" – аж у 28,00. На нічию можна поставити за 11,00. Непрограш лондонців, який так потрібен Арсеналу, оцінюється у 8,00.

У свою чергу "каноніри" також є явними фаворитами у битві з Евертоном. На перемогу команди Зінченка можна поставити за 1,20, тоді як одноклубників Миколенка – 17,00. На нічию виставлений коефіцієнт 9,50.

Битва за єврокубки

Також активною є боротьба за 6-7 місця, на які претендують Челсі, Ньюкасл та Манчестер Юнайтед. Ці позиції дадуть перепустки в Лігу Європи та Лігу конференцій відповідно.

Перед останнім туром "сині" на три бали випереджають "сорок" та манкуніанців, тому саме команда Почеттіно є фаворитом на місце в ЛЄ. Челсі достатньо не програти вдома Борнмуту.

У свою чергу Ньюкасл має суттєво кращу різницю голів у порівнянні з МЮ, тому забезпечить собі єврокубки в разі успіху на полі Брентфорда. На команду тен Хага очікує візит до Брайтона.

МАТЧ 1 Х 2 Челсі – Борнмут 1,50 5,40 5,80 Брентфорд – Ньюкасл 2,91 3,95 2,34 Брайтон – Манчестер Юн. 2,25 4,10 2.99

Що цікаво, Юнайтед є андердогом у бою проти "чайок", яких востаннє тренуватиме Роберто Де Дзербі. У Ньюкасла також майже рівні шанси в бою з Брентфордом. А ось Челсі має і без Михайла Мудрика перемагати команду Іллі Забарного.

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