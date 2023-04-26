Арсенал может стать чемпионом Англии. Впервые с 2004 года. Тогда "канониры" еще под руководством Арсенал Венгера провели чемпионат без поражений.

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Но если еще в середине сезона чемпионство Арсенала казалось достаточно очевидным, то уже под концовку сезона команда сбавила ход. И если выражаться боксерской терминологией, пропустила несколько опасных ударов (три подряд ничьих в чемпионате) в чемпионских раундах. И может быть отправлена в нокдаун. Именно так следует воспринимать матч против Манчестер Сити на выезде 26 апреля.

К этому матчу Арсенал подходит на первом месте в турнирной таблице. Но это лидерство довольно шаткое. Ведь "пушкари" опережают Манчестер Сити на пять очков. Но вот "горожане" сыграли на два матча меньше. А ввиду их победного хода (шесть подряд побед в АПЛ, только победы дома в 2023 году), то именно они главные претенденты на чемпионство.

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Следовательно, Арсеналу нужна только победа. Тогда отрыв вырастет до 8 очков. Так что даже если Манчестер Сити одержит победы в двух перенесенных матчах, то Арсенал и дальше будет иметь преимущество в турнирной таблице. И тогда вопрос чемпионства будет зависеть только от их игры и результатов. Если же команды сыграют вничью или победит МанСити, то только побед со стороны Арсенала в оставшихся матчах будет недостаточно. Тогда нужно будет надеяться на осечки со стороны "горожан".

Особенно этот матч будет и для украинца Александра Зинченко. Он за Манчестер Сити выступал в течение 6 сезонов, четырежды став чемпионом Англии. Но летом 2022 года перешел в Арсенал, с которым тоже стремится получить чемпионское звание.

Зинченко довольно приветливо приняли на "Этихад стедиум", когда Арсенал там сыграл кубковый матч. Но выиграть не удалось. А потом было и домашнее поражение в матче АПЛ. Следовательно, Зинченко будет стремиться взять реванш у своих бывших одноклубников.

Предыдущие семь матчей во всех турнирах завершились победой Манчестер Сити. В последний раз Арсенал побеждал Манчестер Сити 18 июля 2020 года в полуфинале Кубка Англии.

Если же принимать во внимание только матчи АПЛ, то в последний раз три очка "пушкарям" удалось завоевать в матче против соперника 21 декабря 2015 года. До этого 18 января 2015 года Арсенал в последний раз побеждал и на "Этихад стедиум".