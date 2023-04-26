Манчестер Сити и Арсенал проведут матч на "Этихад стедиум", результат которого может повлиять на определение чемпиона Англии в этом сезоне.

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"Канониры" опережают соперника на пять очков, но "горожане" провели на два матча меньше. Следовательно, лондонскому клубу нужно побеждать, чтобы оставить шансы на первое место в турнирной таблице, ведь им тогда удастся увеличить этот отрыв до 8 очков. Ничья же приведет к тому, что между командами и дальше будет пять очков разницы, которые можно будет отыграть за два матча, что есть в запасе МанСити. Если хозяева поля победят, то они приблизятся на расстояние двух очков до Арсенала. И не исключено, что уже в первом перенесенном матче обойдут соперника.

Матч между Манчестером Сити и Арсеналом будет третьим в этом сезоне. До этого команды провели игру в Кубке Англии в Манчестере, где победили игроки МанСити. А уже после этого и перенесен матч АПЛ в Лондоне. И тогда тоже сильнее оказались "горожане". В общей сложности они выиграли семь последним матчей против Арсенала.

В последний раз Арсенал побеждал Манчестер Сити 18 июля 2020 года в полуфинале Кубка Англии. А в рамках АПЛ – 21 декабря 2015 года. В том же году, но 18 января, Арсенал победил и на выезде соперника. Но тогда по итогам сезона МанСити финишировал вторым, а Арсенал – третьим.

Матч Манчестер Сити – Арсенал начнется в 22.00. Сайт 24 Канала проведет тестовую онлайн-трансляцию матча МанСити – Арсенал.

Манчестер Сити – Арсенал онлайн