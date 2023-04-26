Арсенал має можливість стати чемпіоном Англії. Вперше з 2004 року. Тоді "каноніри" ще під керівництвом Арсенал Венгера провели чемпіонат без жодної поразки.

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Та якщо ще в середині сезону чемпіонство Арсенала видавалося доволі очевидним, то вже під кінцівку сезону команда збавила хід. І якщо висловлюватися боксерською термінологією, пропустила декілька небезпечних ударів (три поспіль нічиї в чемпіонаті) в чемпіонських раундах. І може бути відправлена в нокдаун. Саме так варто сприймати матч проти Манчестер Сіті на виїзді 26 квітня.

До цього матчу Арсенал підходить на першому місці в турнірній таблиці. Але це лідерство доволі хитке. Адже "гармаші" випереджають Манчестер Сіті на п’ять очок. Та от "містяни" зіграли на два матчі менше. А зважаючи їх переможну ходу (шість поспіль перемог в АПЛ, лише перемоги вдома у 2023 році), то саме вони головні претенденти на чемпіонство.

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Відтак Арсеналу потрібна лише перемога. Тоді відрив зросте до 8 очок. Тож навіть якщо Манчестер Сіті здобуде перемоги у двох перенесених матчах, то Арсенал і далі матиме перевагу в турнірній таблиці. І тоді питання чемпіонства залежатиме лише від їх гри та результатів. Якщо ж команди зіграють внічию або переможе МанСіті, то лише перемог зі сторони Арсеналу в матчах, що залишилися, буде недостатньо. Тоді варто буде сподіватися на осічки зі сторони "містян".

Особливий цей матч буде і для українця Олександра Зінченка. Він за Манчестер Сіті виступав протягом 6 сезонів, чотири рази ставши чемпіоном Англії. Але влітку 2022 року перейшов в Арсенал, з яким теж прагне здобути чемпіонське звання.

Зінченка доволі привітно прийняли на "Етіхад стедіум", коли Арсенал там зіграв кубковий матч. Але виграти не вдалося. А згодом була і домашня поразка в матчі АПЛ. Відтак Зінченко прагнутиме взяти реванш у своїх колишніх одноклубників.

Попередні сім матчів у всіх турнірах закінчилися перемогою Манчестер Сіті. Востаннє ж Арсенал перемагав Манчестер Сіті 18 липня 2020 року в півфіналі Кубка Англії.

Якщо ж брати до уваги лише матчі АПЛ, то востаннє три очки "гармашам" вдалося здобути в матчі проти суперника 21 грудня 2015 року. Перед тим 18 січня 2015 року Арсенал востаннє перемагав і на "Етіхад стедіум".