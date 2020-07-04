"Манчестер Юнайтед" ворвался в топ-4 АПЛ, покуражившись над аутсайдером: видео
"Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 33-го тура АПЛ расправился с "Борнмутом". Поединок завершился со счетом 5:2.
Манчестер Юнайтед – Борнмут 5:2
Голы: Гринвуд, 29, 54, Рашфорд, 35, Марсьяль, 45+2, Фернандеш, 59 – Станислас, 15, Кинг, 50 (пен.)
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Джуниор Станислас на 15-й минуте вывел гостей вперед после неудачной игры обороны МЮ.
И до перерыва манкунианцы отгрузили сопернику три мяча: отличились Мейсон Гринвуд, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль.
В начале второго тайма форвард гостей Джошуа Кинг сократил разницу в счете, реализовав пенальти. Через пять минут Гринвуд оформил дубль. А Бруну Фернандеш поставил точку в матче.
Манчестер Юнайтед – Борнмут видеообзор матча
- "Манчестер Юнайтед" вышел на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, опередив "Челси" на одно очко. Свой матч "аристократы" проведут 4 июля против героического "Уотфорда".