"Манчестер Юнайтед" увірвався в топ-4 АПЛ, покуражившись над аутсайдером: відео
"Манчестер Юнайтед" в домашньому матчі 33-го туру АПЛ розправився з "Борнмутом". Поєдинок завершився з рахунком 5:2.
Манчестер Юнайтед – Борнмут 5:2
Голи: Грінвуд, 29, 54, Рашфорд, 35, Марсьяль, 45+2, Фернандеш, 59 – Станіслас, 15, Кінг, 50 (пен.)
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Джуніор Станіслас на 15-й хвилині вивів гостей уперед після невдалої гри оборони МЮ.
Та до перерви манкуніанці відвантажили супернику три м'ячі: відзначилися Мейсон Грінвуд, Маркус Рашфорд і Антоні Марсьяль.
На початку другого тайму форвард гостей Джошуа Кінг скоротив різницю в рахунку, реалізувавши пенальті. Та за п'ять хвилин Грінвуд оформив дубль. А Бруну Фернандеш поставив крапку у матчі.
Манчестер Юнайтед – Борнмут відеоогляд матчу
- "Манчестер Юнайтед" вийшов на четверте місце в турнірній таблиці АПЛ, випередивши "Челсі" на одне очко. Свій матч "аристократи" проведуть 4 липня проти героїчного "Вотфорда".