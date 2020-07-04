"Динамо" и "Шахтер" 4 июля проведут последнюю встречу сезона 2019/2020. Клубы встретятся в рамках 29 тура чемпионата Украины.

Центральный матч 29-го тура между "Динамо" и "Шахтером" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:30, сообщает 24 канал.

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Поединок "Динамо" – "Шахтер" в прямом эфире покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 19:25.

Трансляция игры будет доступна на ютуб-канал киевского "Динамо" и FootballHub.

Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция

Статистика "классического" в сезоне 2019/2020

В рамках нынешнего сезона это уже шестая встреча клубов. "Динамо" победили "горняков" в Суперкубке Украины и в 1/8 финала Кубка Украины.

"Шахтер" трижды одолел "бело-синих" в рамках чемпионата.