Лондонский "Арсенал" 1-го ноября прервал серию из неудачных матчей против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". "Канониры" победили МЮ в рамках АПЛ на их же стадионе впервые с 2006 года. "Арсенал" одержал победу в рамках 7 тура АПЛ сезона-2020/2021.

Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1

Гол: Обамеянг, 69 (п)

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Первого острого момента зрители матча ждали аж 22 минуты, пишет 24 канал. Впервые угроза в игре возникла у ворот "канониров": Рашфорд исполнил великолепный пас мимо защитников и голкипера на Гринвуда. Молодой талант МЮ пробил с острого угла и Лено парировал выстрел.

Второй момент в матче произошел у ворот хозяев. После того, как игроки МЮ потеряли мяч возле своей штрафной, на ударную позицию вышел Виллиан. Мяч после удара бразильца попал в перекладину.

После перерыва "Арсенал" создал второй момент у ворот Де Хеа. Снова "красные дьяволы" обрезались у своих ворот. Обамеянг решил ударить издалека, но совсем чуточку не попал.

Хозяева ответили после стандарта. Магваер выцеливал головой в угол, но мяч пролетел мимо ворот.

На 68-й минуте игры Погба "привез" пенальти в ворота своей команды. Француз встал на ногу Бельерина в собственной штрафной. Удар с отметки уверенно выполнил Обамеянг.

Хотя "красные дьяволы" владели инициативой, но до действительно острых моментов у ворот гостей не доходило. Аж на 84-й минуте прострел Ван де Бека в штрафную "Арсенала" едва не завершился срезкой Эль-Нени. "Канониров" спасло, что мяч рикошетом от головы Лено попал в стойку.

В итоге МЮ так и не смог наиграть хотя бы на гол – победа "пушкарей". "Арсенал" впервые с 2006 года победил МЮ на выезде в матче АПЛ.

В то же время" Манчестер Юнайтед " не побеждает дома уже шестой подряд матч в АПЛ.