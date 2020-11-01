В рамках 7-го тура АПЛ 31 октября "Ливерпуль" принимал "Вест Хэм" Ярмоленко. Хозяева благодаря упрямству Диогу таки вырвали победу у команды украинца.

Ливерпуль – Вест Хэм 2:1

Голы: Салах, 42 (п), Диогу, 85 – Форнальс, 10

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Равная игра

"Ливерпуль" активнее начал поединок, но счет в матче открыли гости. Уже на 10-й минуте Форнальс вышел на свободное пространство на границе штрафной и пробил. Мяч, после этого прицельного удара, рикошетом от стойки попал в угол ворот – 0:1.

Хендерсон пробил, получив удачную передачу. Мяч, после его попытки с линии штрафной, пролетел мимо стойки.

Игрок "Вест Хэма" Масуаку грубо нарушил правила. Главный арбитр поединка Кевин Френд остановил игру, фиксируя фол. "Ливерпуль" получил 100-процентную возможность забить – пенальти. К мячу подошел Салах и хладнокровно переиграл голкипера – 1:1.

Команды ушли на перерыв при равном счете.

Неудержимый Диогу

Второй тайм начался по сценарию первого. Форнальс получил убийственную передачу, но его удар из вратарской оказался ужасным. Он плохо попал по мячу и Алиссон без проблем им завладел.

На 74-й минуте на поле вышел украинец Ярмоленко, наставник гостей решил усилиться атакующее звено команды.

Уже через три минуты после замены Диогу переправил мяч в ворота мимо голкипера. Но судья матча сигнализировал тем не менее, что хочет обратиться за помощью к VAR. После видеопросмотра рефери дал понять, что гол отменяет гол из-за нарушения правил в эпизоде.

На 85-й минуте "Ливерпуль" вышел вперед в счете. Шакири отдал фантастическую разрезную передачу, адресатом которой стал Диогу. Он быстро сориентировался, оказался перед голкипером и с близкого расстояния пробил в угол ворот – 2:1.

В итоге счет матча не изменился 2:1.

Ливерпуль-Вест Хэм видеообзор