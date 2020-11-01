Лондонський "Арсенал" 1-го листопада перервав серію з невдалих матчів проти "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". "Каноніри" перемогли МЮ в рамках АПЛ на їх же стадіоні вперше з 2006 року. "Арсенал" здобув перемогу у рамках 7 туру АПЛ сезону-2020/2021.

Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1

Гол: Обамеянг, 69 (п)

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Першого гострого моменту глядачі матчі чекали аж 22 хвилини, пише 24 канал. Вперше загроза у грі виникла біля воріт "канонірів": Рашфорд виконав чудовий пас повз оборонців та голкіпера на Грінвуда. Молодий талант МЮ пробив з гострого кута й Лено парирував постріл.

Другий момент у матчі стався біля воріт господарів. Після того, як гравці МЮ втратили м'яч біля свого штрафного, на ударну позицію вийшов Вілліан. М'яч після удару бразильця влучив у поперечину.

По перерві "Арсенал" створив другий момент біля воріт Де Хеа. Знову "червоні дияволи" обрізалися біля своїх воріт. Обамеянг вирішив вдарити здалеку, але зовсім трішки не влучив.

Господарі відповіли після стандарту. Магваєр вицілював головою у кут, але м'яч пролетів повз ворота.

На 68-й хвилині гри Погба "привіз" пенальті у ворота своєї команди. Француз став на ногу Бельєріна у власному штрафному. Удар з позначки впевнено виконав Обамеянг.

Хоча "червоні дияволи" володіли ініціативою, та до справді гострих моментів біля воріт гостей не доходило. Аж на 84-й хвилині простріли Ван де Бека у штрафний "Арсенала" ледь не завершився зрізкою Ель-Нені. "Канонірів" врятувало, що м'яч рикошетом від голови Лено потрапив у стійку.

У підсумку МЮ так і не зміг награти бодай на гол – перемога "гармашів". "Арсенал" вперше з 2006 року переміг МЮ на виїзді в матчі АПЛ.

Водночас "Манчестер Юнайтед" не перемагає вдома вже шостий поспіль матч в АПЛ.