МЮ минимально победил Вест Хэм: травма Ярмоленко и рекорд "красных дьяволов" – видео
Манчестер Юнайтед 9 февраля принимал Вест Хэм в рамках 1/8 финала Кубка Англии. "Красные дьяволы" с трудом одержали домашнюю победу.
Источник:24 канал
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0
Гол: Мактоминей, 97
Стоит внимания: Элегантный гол Ярмоленко претендует на самый красивый удар Вест Хэма в январе
Уже в 1/8 финала судьба свела клуб Андрея Ярмоленко с неуступчивым соперником МЮ. В стартовом составе Вест Хэма на поле появился украинский полузащитник.
Первую опасность в матче создали хозяева поля. Линделоф откликнулся на передачу с углового, но удар головой парировал голкипер.
Прекрасную возможность открыть счет во встрече потеряли игроки МЮ. Мяч после прострела с фланга оказался в ногах Рашфорда, но удар левого вингера в эффектном прыжке отразил вратарь Фабьянски.
Неприятный эпизод для украинских болельщиков произошел во второй 45-минутке. Ярмоленко получил травму в борьбе и был вынужден покинуть поле. Вместо него на 54 минуте вышел Одубеко.
Как ни старались футболисты, но в основное время им не удалось размочить счет. Судья после небольшого перерыва своим свистком начал два дополнительных 15-минутных тайма.
Уже на 97-й минуте Фред после подачи с фланга сигнализировал арбитру о руке у соперника, но судья не стал обращать внимание на просьбу игрока и дал продолжить атаку "красных дьяволов", как оказалось, это он сделал правильно. Рашфорд подхватил мяч и отдал передачу под удар Мактоминею, который в одно касание мощно пробил в угол ворот – 1:0.
Бехрама пробил головой, но удар легко взял в руки вратарь Хендерсон. Это была последняя реальная возможность у Вест Хэма перевести матч в серию пенальти. Но не судилось. В итоге – 1:0, МЮ вышел в 1/4 финала Кубка Англии.
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм видеообзор поединка
Поделиться новостью
-
Приедет ли Илон Маск в Украину и полетит ли украинец на Луну: интересные ставки от букмекеров2 февраля , 12:05
-
Обнаженный мужчина выбежал на поле Супербоула и выиграл 374 000 долларов, поставив на себя9 февраля , 18:43
-
Никто не знает как с ним боксировать, – Усик назвал наиболее перспективного украинского боксера4 февраля , 21:17