Манчестер Юнайтед 9 февраля принимал Вест Хэм в рамках 1/8 финала Кубка Англии. "Красные дьяволы" с трудом одержали домашнюю победу.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0

Гол: Мактоминей, 97

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Уже в 1/8 финала судьба свела клуб Андрея Ярмоленко с неуступчивым соперником МЮ. В стартовом составе Вест Хэма на поле появился украинский полузащитник.

Первую опасность в матче создали хозяева поля. Линделоф откликнулся на передачу с углового, но удар головой парировал голкипер.

Прекрасную возможность открыть счет во встрече потеряли игроки МЮ. Мяч после прострела с фланга оказался в ногах Рашфорда, но удар левого вингера в эффектном прыжке отразил вратарь Фабьянски.

Неприятный эпизод для украинских болельщиков произошел во второй 45-минутке. Ярмоленко получил травму в борьбе и был вынужден покинуть поле. Вместо него на 54 минуте вышел Одубеко.

Как ни старались футболисты, но в основное время им не удалось размочить счет. Судья после небольшого перерыва своим свистком начал два дополнительных 15-минутных тайма.

Уже на 97-й минуте Фред после подачи с фланга сигнализировал арбитру о руке у соперника, но судья не стал обращать внимание на просьбу игрока и дал продолжить атаку "красных дьяволов", как оказалось, это он сделал правильно. Рашфорд подхватил мяч и отдал передачу под удар Мактоминею, который в одно касание мощно пробил в угол ворот – 1:0.

Бехрама пробил головой, но удар легко взял в руки вратарь Хендерсон. Это была последняя реальная возможность у Вест Хэма перевести матч в серию пенальти. Но не судилось. В итоге – 1:0, МЮ вышел в 1/4 финала Кубка Англии.

Интересно! Для команды Уле Гуннара Сульшера эта победа стала 9-й подряд на родном стадионе в Кубке Англии. МЮ удалось повторить рекорд, который держался еще с 1912 года.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм видеообзор поединка